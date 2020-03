Emergenza Coronavirus, Veretout: "Ho detto alle mie figlie che c'è una bestia là fuori"

Intervistato da L'Equipe, il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha raccontato come la sua famiglia sta vivendo l'auto-isolamento imposto dall'emergenza Coronavirus: "Quando mia figlia mi ha chiesto se poteva uscire in giardino o se ci fosse la bestia, le ho risposto che c'è una piccola bestia nell'aria, ma poteva uscire a giocare in casa. Con le mie figlie realizziamo disegni, giochi da tavolo, abbiamo organizzato una caccia al tesoro. Balliamo e giochiamo a nascondino. Quando i giochi saranno finiti, le mie figlie mi taglieranno i capelli. In questo momento, anche loro sono in quarantena", il suo emotivo aneddoto sulla sua vita da padre.