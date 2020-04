Emergenza Coronavirus, Villani: "I tempi del vaccino saranno straordinariamente rapidi"

Il professor Alberto Villani, Presidente Società Italiana Pediatri, ha parlato a margine della conferenza stampa della Protezione Civile: "Il vaccino verso il Sars-Cov-2 sta andando a tempi di record. Probabilmente saranno straordinariamente rapidi e questo ci conforta molto. Prepariamoci per l'autunno, tutti coloro che si devono vaccinare per l'influenza, lo facciano. Mai come quest'anno sarà molto molto importante. Brevi cosa significa? Normalmente per un vaccino che venga commercializzato è di circa 2-3 anni, in quest'occasione sarà molto molto più brevi, ma non saranno abituali".