Emergenza Coronavirus. Weah: "L'Africa deve stare attenta. Chiamerò presto Maldini"

Intervista a George Weah sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, con l'ex attaccante del Milan, oggi presidente della Liberia, che ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "L'Africa deve stare attenta, questo è il male che colpisce tutti. Riguardo alle Olimpiadi penso che il CIO debba riflettere bene prima di prendere una decisione definitiva. Mio figlio è in quarantena in Francia, ho saputo di Maldini e lo chiamerò. Spero che Paolo e Daniel possano curarsi con rapidità. Qui in Liberia per ora soltanto pochi casi. Ho l'Italia nel cuore, la mia terra non va abbandonata".