Emergenza Covid in Italia: ipotesi coprifuoco alle 22. Decisione entro 48 ore

Ipotesi coprifuoco alle 22 in Italia. I contagi da Covid-19 continuano a crescere e a Palazzo Chigi, per scongiurare un nuovo lockdown generale, si sta pensando a questa ipotesi. Secondo quanto riportato da Corriere.it da qui a domani, quando si riunirà il Consiglio dei ministri, un nuovo provvedimento potrebbe imporre a bar, ristoranti e altri pubblici esercizi di abbassare le saracinesche alle 21 o alle 22, con controlli rafforzati e multe per chi non rispetta le regole.