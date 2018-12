Emergenza Milan a centrocampo: Bertolacci verso una maglia da titolare

© foto di PHOTOVIEWS

Dei sette giocatori ufficialmente catalogati come centrocampisti, quattro non saranno disponibili: Biglia e Bonaventura sono infortunati, Kessie e Bakayoko, la nuova diga che l’allenatore aveva trovato per arginare la corrente avversaria, è caduta tutta insieme con le squalifiche. I superstiti sono appena tre e certo non nelle migliori condizioni: Bertolacci, zero minuti in campionato, è arrugginito; Mauri deve togliersi la polvere di dosso dopo essere rimasto in un angolo nelle ultime due stagioni (ultima partita da titolare in Serie A in Cagliari-Empoli diciassette mesi fa); e Montolivo è direttamente scomparso dalla scena, prima per infortunio e poi per una questione tecnica. Bertolacci ha molte chance di fare il suo esordio stagionale in campionato. In un ruolo che gli si addice ma che non è quello naturale: se giocherà, giocherà mezzala destra. E non è che dall’altra parte la situazione sia più collaudata: a sinistra è ipotizzabile Calhanoglu, spostato indietro rispetto alla zona che gli sarebbe più congeniale. Rino si ritrova con il centrocampo spaccato: non solo per oltre metà degli interpreti indisponibili ma anche per le modalità di utilizzo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.