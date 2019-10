Emergenza Roma, che valuta gli svincolati. Ecco chi c'è a disposizione

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"Valutiamo tutto". Alla domanda sulla possibilità di ingaggiare uno svincolato per sopperire all'emergenza in mezzo al campo, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca quest'oggi in sala stampa ha risposto così. Ha aperto alla possibilità che il club ingaggi un calciatore attualmente senza contratto ma ha anche fatto sapere che: "La Roma non prenderà un giocatore tanto per prenderlo. Arriverà uno svincolato solo se sarà in grado di alzare il livello tecnico della rosa".

Slot per gli extracomunitari già occupati - Una ricerca non semplice. Non solo perché non ci sono troppi giocatori di livello senza contratto, ma anche perché nel caso della Roma la ricerca deve restringersi ai soli calciatori comunitari. Il club capitolino ha infatti occupato entrambi gli slot in estate con gli acquisti di Cetin e Mkhitaryan.

Sanogo, Behrami o Lucas Silva? Non è possibile - La Roma non può quindi fiondarsi su Lucas Silva, centrocampista brasiliano che il 2 settembre s'è svincolato dal Real Madrid. Così come Sekou Junior Sanogo, accostato alla Roma già lo scorso gennaio: l'ex Young Boys è svincolato dopo l'avventura in Arabia, ma non ha il passaporto comunitario. Problema diverso per Valon Behrami: ha rescisso il contratto col Sion a ottobre e quindi, adesso, deve aspettare e non può firmare subito con un altro club.

Chi resta? - L'ipotesi più affascinante è Hatem Ben Arfa, ma è tutto tranne che un mediano. A differenza di Riccardo Montolivo, senza contratto dalla scorsa estate dopo la scadenza dell'accordo col Milan. Senza contratto anche un altro ex rossonero: Mathieu Flamini, mediano francese reduce da un avventura al Getafe. Ci sono poi Marcel Büchel, Antonio Nocerino, Emil Hallfredsson o l'ex Manchester City Jack Rodwell. Tutti nomi che la Roma sta valutando, ma che non sembrano scaldare la dirigenza. Nonostante l'emergenza.