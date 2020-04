Emergenze Coronavirus. Arcuri e la app Immuni: "L'alternativa è prolungare il lockdown"

Intervenuto in conferenza stampa alla Protezione civile, il commissario Domenico Arcuri ha parlato della App "Immuni". Queste le sue parole: "Servirà per garantire che in qualche modo vengano conosciuti e tracciati i contatti. In tutto il mondo alleggerire il contenimento significa essere in grado di mappare tempestivamente i contatti delle persone; l’alternativa sarebbe non alleggerire le misure, privandoci di quote importanti della nostra libertà come in queste settimane è accaduto. La App garantirà comunque sia la sicurezza che la privacy delle persone".