Emerson Palmieri apre al ritorno in serie A. Duello Inter-Juventus per il terzino

Nella conferenza stampa di ieri a Coverciano, Emerson Palmieri non ha escluso un possibile ritorno in Italia: "Sono sereno, ho ricevuto interessamenti, non solo dall'Italia - ha detto in uno dei passaggi dedicati al mercato -. Niente cose concrete, ma è chiaro che mi farebbe piacere tornare in Serie A. Non so se accadrà a gennaio o fra cinque anni, non lo posso dire. Nel calcio tutto cambia troppo velocemente". Come si legge sulle pagine di Tuttosport, Juventus e Inter sono pronte a duellare per il terzino in forza al Chelsea.