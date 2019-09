© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tema razzismo è tornato ad essere al centro delle cronache, dopo i fatti di Cagliari nei confonti di Romelu Lukaku. Sul tema si è espresso Emrson Palmieri direttamente da Tampere, dove l'Italia affronterà domani sera la Finlandia. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: "Non so cosa voglia dire sentirsi straniero in Italia. In Inghilterra sono più duri, il tifoso del Chelsea che offese Sterling è stato bandito per sempre: è la strada giusta, non c'è spazio per certe persone negli stadi. E' ora di dire basta al razzismo, se ne parla tanto, succede troppo poco. Bisogna dare tutti una mano: insieme si può risolvere meglio una situazione così brutta".