Emerson Palmieri e il futuro: "Farò le mie valutazioni. Ritorno in Italia? Ci sta"

Nella sua intervista a Rai Sport, Emerson Palmieri, esterno difensivo del Chelsea e della Nazionale italiana, ha parlato anche del suo futuro: "L'ultima stagione è stata difficile per me, per la prima volta sono rimasto fuori per tanto tempo. Sicuramente farò le mie scelte per giocare di più. In Italia? Ci sta".