Emerson Palmieri: "Fa piacere l'interesse del Napoli. Spalletti è un amico, ci siamo sentiti"

Intervistato da ESPN Brasil, Emerson Palmieri, terzino sinistro di proprietà del Chelsea, nel mirino del Napoli, parla così dell'interesse degli azzurri: "Sapere dell'interesse del Napoli fa piacere, è un grande club. Sono ancora più contento, anche perché ho giocato poco la stagione scorsa con il Chelsea. Futuro? Sceglierò l'opzione che riterrò migliore, ho ancora un po' di giorni per pensare a tutte le possibilità, per scegliere il posto giusto dove mi sentirò davvero desiderato. Spalletti a Roma è stato l'allenatore che mi ha dato l'opportunità di mettermi in gioco. Non è semplice avere pazienza con un ragazzo giovane in una piazza importante come Roma. È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto"

Emerson Palmieri torna anche sul successo all'ultimo Europeo

"Mi è dispiaciuto per l'infortunio di Spinazzola. Quando ho visto l'infortunio ne ho capito subito la gravità. Mi sono messo lì con la testa giusta e ho giocato al posto suo. Ho lavorato duramente per arrivare a giocare questo Europeo. Si è creato un ambiente fantastico, difficile trovare un gruppo così.Eravamo tutti uniti. Ci è sembrato sia finito tutto troppo presto: siamo stati insieme 40 giorni ma a tutti è sembrata una sola settimana".