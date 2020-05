Emerson Palmieri, l'Italia e l'Europeo: "Con Mancini c'è una grande atmosfera"

La Roma lo ha lanciato, al Chelsea si è consacrato, adesso Emerson Palmieri è una risorsa importante anche per la Nazionale Italiana. "Mi sono trovato benissimo - dice a Sky Sport - anche con la cultura, ed è uno dei motivi per cui ho scelto la Nazionale Italiana. Può succedere che io torni, ma al momento sono molto felice in Inghilterra col Chelsea, ho anche un contratto e sono molto tranquillo. Un giorno potrei tornare anche in Brasile, nella mia testa vorrei rimanere in Europa per tutta la carriera, ma ci penserò. Il Santos è la squadra del mio cuore, sarebbe difficile se tornassi lì non andare in quel club".

L'esterno ha parlato anche in vista degli Europei del prossimo anno: "Abbiamo fatto benissimo nelle qualificazioni, fra un anno saremo ancora più forti e uniti per provare a vincere l’Europeo. Il più divertente è Izzo, fa ridere tutti. Con Mancini c'è una grande atmosfera, quando andiamo a Coverciano il ritiro trascorre molto velocemente. Sa toglierti pressioni e farti lavorare bene".