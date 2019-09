Emerson Palmieri, l'uomo in più sulla sinistra. Che rivoluziona l'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quante volte un oriundo è stato inseguito per molto tempo, salvo poi non fare la differenza in Nazionale? Nel corso degli anni più di qualcuno è stato naturalizzato sul filo di lana, salvo poi - una volta diventato disponibile per l'Italia - chiamarlo una o due volte, nel miglior momento, e poi lasciarlo perdere. Invece Emerson Palmieri è diventato nazionale italiano quasi in silenzio, pur con la buona annata con la Roma, in un ruolo che storicamente dà qualche difficoltà, da Grosso in giù.

ATTACCA AL MEGLIO - Così nell'economia del gioco di Roberto Mancini ha preso il posto di Biraghi, a dir la verità non eccellente nel suo ultimo periodo alla Fiorentina e che ora dovrà combattere con Asamoah per un posto da titolare. L'avversario di Palmieri non è da meno, perché Marcos Alonso ha fatto le fortune di Antonio Conte. Ma nelle ultime uscite è sembrato sempre convincente, con quella marcia in più sulla sinistra che dà modo anche a chi gli sta davanti, da Insigne a Bernardeschi, di rientrare e rendersi più pericolosi nel vivo dell'azione.

CENTRALE AGGIUNTO - C'è anche una possibilità tattica in più, perché Palmieri allarga e galleggia verso la linea dei centrocampisti, dando possibilità al terzino destro di scalare verso il centro. Così Izzo, al posto di Florenzi e in un momento di forma ottimo, può essere una scelta più che sensata per l'insidiosa trasferta finlandese.