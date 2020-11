Emerson Palmieri: "La Roma è forte, ma per lo Scudetto sono in tante. Occhio all'Atalanta"

Il laterale della Nazionale italiana e del Chelsea, Emerson Palmieri, ha commentato così in conferenza stampa la corsa Scudetto e, in particolare, il campionato della sua ex squadra: "Per la Roma nutro un affetto molto grande, lo sanno tutti. Credo che i giallorossi abbiano una squadra forte, ma parlare di Scudetto è sempre difficile. Ci sono anche altre possibili avversarie, per esempio l'Atalanta sta crescendo tanto", le dichiarazioni dell'italo-brasiliano a Coverciano.