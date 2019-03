Emerson: "Questa Juve simile alla mia. Può vincere la Champions"

L'ex centrocampista di Roma e Juventus, Emerson, ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com: "La Juve è sempre molto forte in Italia, infatti negli ultimi anni ha dimostrato grande qualità e riesce a vincere le partite con facilità. Ci sono altre squadre che cercano un po' di disturbarla, ma non sono ancora a livello dei bianconeri. Il Milan si sta pian piano ristrutturando, l'Inter non è più quella di una volta e lo abbiamo visto in Europa, il Napoli è migliorato ma fa ancora un po' di fatica e la Roma sta provando a tenere il passo. a Juve può sognare di vincere la Champions e ha più possibilità di vincerla grazie alla prestazione straordinaria contro l'Atletico. Specialmente quando riesci ad effettuare una rimonta del genere. Non dimentichiamoci, inoltre, che nella sua rosa c'è un giocatore spettacolare come Cristiano Ronaldo anche se si è infortunato. Spero per lui possa rientrare in fretta. E' un grande professionista che riesce a dare la carica nei momenti più difficili. E, soprattutto, i suoi compagni possono sempre contare su di lui. La Juventus gioca un grande calcio e lo ha dimostrato nell'ultima partita europea. Non la ribalti se non giochi bene. Questa squadra non gioca come il Barcellona semplicemente perché i giocatori possiedono caratteristiche differenti, infatti i bianconeri prediligono più la forza fisica e la concretezza. Anche la mia Juve allenata da Capello era così, noi avevamo Del Piero, Trezeguet, Vieira e tutti gli altri che sapevano giocare a pallone. Eravamo molto forti e la nostra peculiarità era quella di rubar palla all'avversario proprio per il nostro grande pressing. Qui devi vincere sempre, non c'è altra soluzione. E questi ragazzi stanno facendo molto bene ormai da diversi anni".