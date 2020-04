Emerson Royal è l'ultima idea dell'Inter: terzino destro classe '99, gioca nel Betis

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'Inter sta valutando con attenzione il profilo di Emerson Royal, terzino sinistro classe '99 di proprietà del Betis Siviglia. Titolare nel club andaluso nonostante la giovane età, il calciatore brasiliano si sta mettendo in luce come esterno di destra nel 3-5-2 di Rubi. Ha già fatto il suo esordio anche con la nazionale brasiliana e si disimpegna bene in entrambe le fasi di gioco.