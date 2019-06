Emerson: "Sarri-Juve? Sempre difficile commentare, spero rimanga"

© foto di Federico Gaetano

Il terzino del Chelsea, Emerson Palmieri, dal ritiro della Nazionale ha parlato del possibile approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. "È sempre difficile dire queste cose. Penso che per la stagione che abbiamo fatto insieme... non è stata facile ma credo sia stata una buona annata. Per me deve rimanere, nel calcio non si sa mai".