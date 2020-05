Emery e l'avventura all'Arsenal: "Che errore lasciar partire Ramsey. Lui voleva restare"

Unai Emery ha parlato della sua esperienza all'Arsenal al Daily Mail. Il tecnico spagnolo ha parlato dell'addio di Aaron Ramsey, ammettendo che sia stato commesso un errore lasciarlo partire: "Quando sono arrivato ho visto che Ramsey poteva diventare molto importante. È un leader sul campo e nello spogliatoio e voleva restare. Ovviamente doveva negoziare un nuovo contratto e non hanno trovato un accordo. Non mi sono mai fatto coinvolgere nelle questioni economiche, non è la mia area di competenza. Ma ha avuto ripercussioni sul campo. Penso che per il bene della squadra sarebbe stato meglio se fosse rimasto. E anche per me, perché sarebbe stato il nuovo capitano".