Emery, lo specialista. Che non vuole guardarsi alle spalle

Unai Emery conosce l'Europa League come nessun altro. Da allenatore l'ha vinta tre volte, dalla panchina ha guidato le sue squadre per 70 partite. Sono due record, nessuno come lui da quando la Coppa UEFA ha ceduto il passo alla sua nuova versione. Che è però diversa rispetto alla precedente: "Il cammino in questa competizione è lungo, tra gironi e fase a eliminazione diretta ci sono tante gare da giocare", ha detto in conferenza stampa il tecnico basco.

E' più lunga della Champions League, che per tanti anni è stato il pane quotidiano di Carlo Ancelotti, tecnico che quest'anno per la prima volta s'è cimentato in questa nuova competizione. Lui che di Champions ne ha vinte tre sa che quest'oggi e tra una settimana gareggerà nel terreno più congeniale al suo rivale, quell'Emery che durante la conferenza stampa ha elogiato a più riprese: "E' un tecnico fantastico".

Dopo 22 anni all'Arsenal serviva voltare pagine, aprire le finestre. Serviva un tecnico capace di una rottura netta col passato dopo la peggior stagione sotto la gestione Wenger. E scossa è stata, dal punto di vista degli uomini e del gioco. Non è più un Arsenal innamorato del possesso palla, ma una squadra che sa e vuole giocare in verticale. Su indicazione di Emery, che conosce alla perfezione l'Europa League e vuole far pesare questo fattore. Ma non vuole vivere di passato: "Penso solo al presente, quel che è stato è stato".