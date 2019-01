© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Unai Emery, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United, ha parlato di Monchi, con cui ha lavorato con successo al Siviglia e che è stato accostato ai Gunners: "Posso solo dire che lavora per la Roma e che con lui a Siviglia ho lavorato molto bene per tre anni e mezzo. Ho un rapporto buono con lui, ma non posso dire altro perché non è di mia competenza. Posso solo dire che è una buona persona e un buon professionista".