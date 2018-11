Emil Audero, il portiere del futuro Samp. Con il controriscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emil Audero è stato, per molte settimane, uno dei portieri meno battuti della nostra Serie A. Merito di una difesa che filtrava molto bene i palloni avversari, ma anche della bravura che ha già espresso nella scorsa stagione in B con il Venezia. Ed è per questo che, a meno di cataclismi che sono sempre dietro l'angolo per un portiere, verrà riscattato dalla Sampdoria per undici milioni nella prossima estate.

PROBLEMA CONTRORISCATTO - La Juventus, sapendo di avere in casa uno dei migliori portieri d'Italia, ha però tenuto la possibilità di controriscattare il giocatore per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Una sorta di recompra come per Favilli - che però ha clausole a salire per tutti gli anni di esplosione - per non perdere il contatto con il numero uno.

JUVE CON DUE PORTIERI - Il problema semmai è che i bianconeri al momento hanno Szczesny e Perin, fra i pali, quindi sembrerebbe inutile rinforzare il reparto con Audero. Così non è poi certo che la Juve voglia riscattarlo, potendo godere degli 11 milioni a bilancio che, al momento, sarebbero tutta plusvalenza.