Emil Roback a un passo dal Milan: andrà a rinforzare la squadra Primavera

vedi letture

Emil Roback a un passo dal Milan. Il club rossonero ha definito per 1.5 milioni di euro più bonus l'acquisto di questo attaccante classe 2003, che arriva dall'Hammarby, squadra di cui Zlatan Ibrahimovic detiene delle quote societarie. Come riporta 'MilanNews', Roback (clicca qui per la sua scheda) andrà a rinforzare la squadra Primavera.