Emozione e qualche lacrima. Suarez ha salutato i compagni del Barça nell'allenamento di oggi

Nella giornata di oggi, durante l'allenamento del Barcellona alla Ciutat Esportiva, Luis Suarez ha salutato quelli che fra poche ore saranno ufficialmente i suoi ex compagni. A riportarlo è RAC1 che parla di un saluto emozionato da parte del Pistolero, con tanto di lacrime all'uscita dal centro sportivo. In serata dovrebbe concretizzarsi la risoluzione col Barça, che dall'Atletico potrà ricevere (in bonus) un massimo di 4 milioni di euro in due stagioni se i Colchoneros dovessero centrare i quarti di finale di Champions League.