Emozioni a non finire nel primo tempo del Franchi tra Fiorentina e Roma. Arriva anche il terzo gol della squadra di casa: Biraghi salta troppo facilmente Florenzi e serve a Muriel un delizioso pallone. Il colombiano, grazie anche alla deviazione di Nzonzi, batte Olsen e firma il suo quarto gol in tre partite con la maglia viola. Tre a uno per la Fiorentina, e siamo solo al 33'.