© foto di PhotoViews

Tourbillon di emozioni a San Siro, dove è ufficialmente iniziata la giostra del gol. Dopo il botta e risposta D'Ambrosio-Gabbiadini, è Radja Nainggolan a riportare in vantaggio l'Inter. Sugli sviluppi di un corner, il Ninja colpisce dal limite: Audero forse non vede il pallone, che s'infila alle sue spalle. Qualche attimo per un silent check del VAR, ma il gol è regolare. 2-1 Inter, a segno Nainggolan.