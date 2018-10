Emozioni a sorpresa nell'anticipo del venerdì: Torino batte Frosinone 3-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partita spettacolare contro ogni previsione quella fra Torino e Frosinone. Come da pronostico vincono i granata ma in pochi avrebbero potuto immaginare una sfida ricca di gol e di emozioni. Finisce 3-2 con i granata che sudano freddo dopo aver quasi mandato per aria una partita che aveva in pugno.

TORNANO ZAZA E BELOTTI - Mazzarri ripropone il 3-5-2 promuovendo Zaza dal 1', dopo l'ottimo impatto avuto contro il Chievo. Si rivede anche Baselli a centrocampo mentre si accomodano in panchina Soriano ed Edera. Dall'altra parte Longo si gioca la carta Ciofani al posto del flop Perica. Al suo fianco Campbell con Ciano ad agire alle spalle.

(QUASI) SOLO TORO PER UN TEMPO - I primi 20 minuti sono di dominio granata: Zaza è in palla, Belotti vuole tornare al gol ma trova solo il palo quando dopo sette minuti è imbeccato in profondità da Ola Aina. Le due punte tengono sule corde i difensori ciociari ma per sbloccare la partita serve un tiro dalla distanza di un mediano: Rincon. Il venezuelano si invola al limite dell'area anche grazie al velo di Zaza e scaglia un tiro violento che supera Sportiello. Solo da quel preciso istante il Frosinone si sveglia, inizia ad alzare il baricentro e prova a proiettarsi nell'area avversaria. Nonostante la buona volontà, però, Sirigu non è mai impegnato.

FUOCHI D'ARTIFICIO - E sembra destinato a una serata da spettatore non pagante, il portiere granata cisto che nemmeno un minuto dopo l'inizio del secondo tempo Baselli va in gol: Ola Aina prova la conclusione ma il tiro sbilenco diventa un assist per Zaza. La conclusione del lucano è respinta da Sportiello che trova però il tap-in del centrocampista, che accenna un'esultanza polemica mettendo la mano vicino all'orecchio. Bravo Zaza nell'occasione a disinnescare la polemica andando ad abbracciare il compagno di squadra. Una gara così sembra aver poco da dire. E invece, al 58', da un corner di Ciano c'è la mancata presa di Sirigu (episodio da moviola. Anzi, da VAR per una presunta carica nei suoi confronti) e il conseguente gol di Goldaniga. Sette minuti dopo l'incredibile pari: cross dalla destra di Campbell, velo di Ciofani che porta via Izzo e Ciano, indisturbato, di testa pareggia. Il Frosinone crede nell'impresa, magari quella grossa da tre punti. E invece risale in cattedra il Torino. Decisivo il cambio di Mazzarri che lancia nella mischia Parigini e viene subito premiato. Il neo entrato sfonda sulla destra e mette in mezzo, Salamon allontana ma trova dal limite dell'area Berenguer che incrocia di destro e va in gol: 3-2 al 71'. Il resto della partita è un continuo botta e risposta che rende la sfida insospettabilmente esaltante, viste le premesse della vigilia. Il Toro rischia di subire il 3-3 e a sua volta può colpire su ripartenza.

TORO SALE IN CLASSIFICA. SESTO KO DI FILA PER I CIOCIARI Il risultato invece non cambia più. Il Toro soffre ma vince la seconda partita consecutiva e si porta a 12 punti. Il Frosinone si deve accontentare delle buone indicazioni avute da questa sfida: la squadra è in grado di segnare (due reti in sette minuti, più di quante ne avesse realizzate in tutto il campionato fino a stasera) e di reagire nei momenti difficili. Inoltre con Ciofani l'attacco ha un altro spessore. I freddi numeri però dicono che sono sei le sconfitte consecutive e la classifica fa paura.