Emozioni, spettacolo e ritmi altissimi: Fiorentina-Atalanta 2-2 al 45'

Emozioni, spettacolo e tante reti nel primo tempo dell'andata della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Al 45' è 2-2: orobici avanti con Gomez e Pasalic, ma Chiesa e Benassi riportano la situazione in parità.

Due squadre in grande forma, al Franchi è spettacolo vero sin dalle prime battute. La Fiorentina, schierata a sorpresa con la difesa a 3 e Dabo esterno destro a tutta fascia, prova a rendersi subito pericolosa con la velocità del solito Muriel, ben assistito da un Gerson ispirato. L'Atalanta risponde subito con Duvan Zapata, che non è molto reattivo in due circostanze. È ispiratissimo invece Ilicic, che prima saggia i riflessi di Lafont con una conclusione da fuori leggermente deviata, poi sale in cattedra e spacca letteralmente il match. Lo sloveno, ex di turno, al 16' va via a Vitor Hugo nel cerchio centrale e si invola verso l'area avversaria. Il Papu Gomez taglia il campo ed è implacabile davanti a Lafont, firmando così l'1-0. Due minuti più tardi ancora Ilicic trova lo spiraglio per servire Pasalic: per il croato è un gioco da ragazzi battere il portiere francese da due passi. L'uno-due tramortisce la formazione di casa, incapace di reagire e creare pericoli. Nel momento più difficile, però, ci pensa Palomino a rimettere in gioco i toscani: il difensore si fa rubare palla a centrocampo da Chiesa, che si invola verso la porta ed è freddissimo davanti a Berisha. E pochi istanti dopo arriva anche il pareggio di Benassi, che calcia al volo sul controllo difficile di Muriel. Prima del duplice fischio di Giacomelli ammonito Hateboer per un presunto tocco con il braccio (in realtà colpisce con la testa): l'olandese era diffidato e salterà la sfida di ritorno.