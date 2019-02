Empoli, Accardi: "Cessione Zajc opportunità per tutti. Fiducia in Iachini"

© foto di Federico De Luca

Giornata di conferenza stampa in casa Empoli. Il dg Riccardo Pecini e il direttore sportivo Pietro Accardi hanno risposto alle domande dei giornalisti sul mercato appena concluso. Queste le dichiarazioni del ds: "Abbiamo dovuto cambiare strategie, perché questa squadra inizialmente giocava con un modulo e ora con Iachini è diverso. Dovevamo mettere a disposizione giocatori con caratteristiche diverse. Pensiamo di aver preso elementi che si sposano con diversi moduli: Pajac è un "quinto" che può fare anche la mezzala, Oberlin è un attaccante diverso da quelli che abbiamo, di profondità. Può fare sia la seconda punta che l'esterno, così come Farias. Abbiamo messo dentro elementi duttili per più moduli, poi deciderà il mister. Vanno bene tutti col 3-5-2. La cessione di Zajc? Era un'opportunità sia per il club che per il calciatore, guadagnerà molto di più. Con questo modulo, essendo trequartista puro, il suo percorso di crescita si sarebbe fermato. Abbiamo cercato di migliorare la squadra, non pensiamo agli affari. Poi ci sono state situazioni sui cui ci siamo fatti trovare pronti; la società ha sempre investito su giovani di prospettiva, ma dovevamo cercare elementi pronti a prescindere dall'età".

È stato un mercato per Iachini?

"Sì, mercato orientato insieme a lui, che è il nostro allenatore oggi e lo sarà domani. Abbiamo fiducia in lui e nel suo lavoro, da parte nostra c'è pieno sostegno. Nelle prime 4 giornate ha raccolto 10 punti, ora è il momento di stare vicini alla squadra perché crediamo molto in questo gruppo".