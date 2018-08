Empoli, Acquah: "Mazzarri voleva che restassi, ma volevo giocare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Afriyie Acquah, volto nuovo del centrocampo dell'Empoli, è intervenuto oggi in conferenza stampa: "Mazzarri voleva che restassi, ma quando mi ha detto che non sarei stato titolare ho pensato di andare in un'altra squadra per trovare maggiore spazio. Il Torino mi ha lasciato andare e sono contento. Qui si gioca molto bene, per me è la piazza ideale. Quando mi si è presentata questa possibilità non ci ho pensato su due volte".

Sulla salvezza: "Ci sono tutte le carte in regolare per arrivarci. Noi proviamo a giocare la palla. Col Cagliari è andata bene, col Genoa abbiamo fatto meglio di loro ma abbiamo subito due gol in venti minuti".

Sul Chievo, prossimo avversario: "E' difficile giocarci contro, specialmente in casa loro. Andremo a Verona per fare la nostra partita".

Sulle richieste di Andreazzoli: "In nazionale ho giocato da regista, mentre in Italia sempre da mezzala. Per me è indifferente, anche se ad oggi mi trovo meglio da mezzala. Il mister mi chiede di attaccare la profondità e di stare alto".