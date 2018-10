Empoli, Acquah: "Non possiamo perdere altri punti per strada"

© foto di Federico Gaetano

Intervista a La Nazione per il centrocampista dell'Empoli Afriyie Acquah. L'ex Toro ha parlato sia dell'avvio di stagione della formazione azzurra che del prossimo avversario: il Frosinone di Moreno Longo. "Vogliamo assolutamente tornare alla vittoria perché abbiamo bisogno di punti - spiega il giocatore -. Sappiamo che da qui in poi sbagliare sarà vietato. Loro non stanno attraversando un bel momento e come noi devono per forza fare punti. Credo che sarà una battaglia, ma siamo pronti. Il Frosinone? Sinceramente non so che tipo di atteggiamento avranno, noi dobbiamo tenere presente che questa è una partita importante e come tale dobbiamo affrontarla. Ancora è presto per definirla decisiva, ma sappiamo bene di non poter più lasciare punti per strada".