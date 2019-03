Empoli, Acquah: "Roma? Non pensiamo di andare lì e avere vita facile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Afryie Acquah, centrocampista dell'Empoli, parla a La Nazione in vista della sfida di lunedì contro la Roma. Queste alcune battute: "Loro non stanno attraversando un buon periodo ma saremmo sciocchi a pensare di andar lì e avere vita facile. Non dimentichiamoci di chi andremo ad affrontare. Mi sento bene, sto giocando e questo mi fa certamente piacere. Fisicamente mi sento a posto, anche questo mi aiuta molto. Spero di continuare così e di riuscire a dare un contributo sempre più importante a questa squadra, perché anche io come tutti ho voglia di festeggiare la salvezza".