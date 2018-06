Empoli, ag. Luperto: "Parleremo col Napoli per valutare insieme il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo stati tutti sorpresi dall’arrivo di Ancelotti, è uno degli allenatori più forti al mondo, non solo a livello tattico ma anche come gestione. Luperto? Ha fatto il suo percorso con Benitez e Sarri, ha fatto due campionato importanti in Serie B, l’ultimo con l’Empoli. Oggi le società di calcio hanno delle squadre scouting importantissime che seguono tutte le giovanili, le squadre di Serie B. Sarà il momento di capire che giocatore è, se può servire ancora al Napoli, ne parleremo. Contatti con gli osservatori di Ancelotti? No, la società proprietaria è il Napoli, ne parleremo con il Napoli. Si è guadagnato l’Under 21, ne parleremo e proseguiremo il progetto Luperto”.