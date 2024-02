Ufficiale Empoli, altro arrivo per il Settore Giovanile: dal Bologna preso Manuel Cesari

"Manuel Cesari e Ernesto Matteazzi sono due nuovi calciatori azzurri!". Così l'Empoli ha annunciato, sui propri canali social, l'arrivo di due giovani calciatori classe 2005: "Entrambi classe 2005, il primo, attaccante, arriva a titolo definitivo dal Bologna, il secondo, centrocampista, in prestito biennale dalla Virtus Entella".

Il doloroso addio di Baldanzi, ora tutto su Niang: gennaio movimentato per l'Empoli

La sessione di mercato di gennaio 2024 dell'Empoli verrà ricordata amaramente dai tifosi azzurri, visto l'addio dopo 13 anni di Tommaso Baldanzi, passato alla Roma a titolo definitivo. L'ultimo giorno della finestra di trasferimenti è arrivata l'ufficialità e Davide Nicola dovrà fare a meno del suo giocatore più talentuoso per rincorrere la salvezza. L'allenatore si consolerà comunque con Szymon Zurkowski, tornato in Toscana e già autore di tre reti nelle prime settimane. Il colpo più importante è stato invece quello relativo a M'Baye Niang, tornato in Italia dopo l'esperienza all'Adana Demispor. Alberto Cerri completa l'attacco per quel che riguarda i volti nuovi, mentre Daniel Maldini ha salutato e si è trasferito al Monza, così come Filippo Ranocchia, tornato alla Juve e passato al Palermo. Le altre cessioni sono poi quelle relative a Gabriele Guarino, andato in prestito al Modena, e Francesco Donati, passato all'Arezzo dopo aver interrotto il prestito al Lecco.

OPERAZIONI IN ENTRATA

Szymon Zurkowski (Spezia)

Alberto Cerri (Como)

M'Baye Niang (Adana Demispor)

OPERAZIONI IN USCITA

Daniel Maldini (Monza)

Filippo Ranocchia (Palermo)

Gabriele Guarino (Modena)

Francesco Donati (Arezzo)

Tommaso Baldanzi (Roma)