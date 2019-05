© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Sampdoria, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo, noi ci crediamo da sempre, prima sembravamo solo parole ma ora ci sono anche i fatti, siamo dispiaciuti che ci sono solo poche gare da fare, queste squadra ha un buon margine di crescita ma che il tempo ci porta via. Io sono preoccupato prima della riunione con i ragazzi al mattino, poi per me è un piacere, i ragazzi mi danno soddisfazione, poi questa agitazione evidentemente la trasmetto anche a loro".