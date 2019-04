Empoli, Andreazzoli: "Contro l'Udinese scontro diretto, i punti contano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli in conferenza stampa ha presentato la sfida all'Udinese di domani. Queste le parole del tecnico dell'Empoli, alla vigilia della sfida ai bianconeri: "E' uno scontro diretto, i punti contano, sono estremamente importanti come sempre. Le valutazioni da fare sono legate anche alla gara d'andata che ci ha visto vittoriosi. E' da considerare anche quello, perché nella valutazione degli scontri diretti conta anche quello. Ci aspettiamo una squadra che vorrà prendere tutta la posta in palio, giocando in casa propria. Sotto l'aspetto tattico non so cosa aspettarmi. Le caratteristiche della squadra dicono che si esprime in una certa maniera e noi dovremo tenerne conto, come facciamo sempre. Ma puntiamo molto su quello che abbiamo in testa e vogliamo fare: seguire la nostra identità, cercando di migliorare in quel percorso di crescita che citiamo sempre".

Quanto è importante tornare a vincere in trasferta?



"Non ci sono partite da giocare in casa e altre da giocare fuori. Ci sono partite da giocare. Le dimensioni del terreno sono quelle, il numero di giocatori avversari anche. Il nostro pubblico si fa sentire in casa e una spinta te la dà, ma si fa sentire anche fuori, pur se sono meno numerosi. Noi abbiamo la necessità di confrontarci solo con gli avversari. Se sono più bravi dobbiamo fare più fatica, ma bisogna cercare sempre di essere più bravi di loro. Noi cerchiamo autostima sulla condotta di gara e sul comportamento nostro, che c'è sempre stato. E' chiaro che il successo esalta tutto quanto di positivo c'è. La vittoria sul Napoli ha avuto un effetto di crescita superiore al passato".

C'è qualche giocatore recuperato?



"Stamattina abbiamo la verifica di diverse situazioni. In questo momento non posso sapere nulla di più. Qualche problemino ce l'abbiamo ma contiamo di risolverlo. In particolare quelle questioni che non erano così gravi".

Ha studiato l'Udinese? Cosa si aspetta?



"Noi raramente stravolgiamo qualcosa che abbiamo come modo di essere nostro per gli avversari. Li consideriamo, qualche considerazione si fa, tipo sulle caratteristiche di De Paul, ma non buttiamo via uno dei nostri per eliminare un altro. Abbiamo bisogno di seguire la nostra linea, il nostro percorso".

La fase difensiva: si prendono gol in ogni gara, ma in maniera diversa e c'è maggiore tranquillità.



"Sicuramente è in miglioramento, in fase di possesso e non possesso. Una squadra deve migliorare sempre e mettere sempre qualcosa di nuovo. Bisogna lavorare con l'intenzione forte di migliorare i dettagli, difensivi e in fase di possesso. Non abbiamo fatto niente di particolare, se non tentare di essere più solidi ma cercando di rimanere propositivi, non dedicare troppo alla fase difensiva ma predisporci ad essere numerosi in tutte le zone del campo".

Traorè può essere l'arma in più in questo finale?



"E' un'arma, come tutti i suoi compagni. Contro il Napoli la sua ottima prestazione è stata supportata dai compagni, anche loro molto bene. Se lui non trova la condizione ideale per fare quello che ha in testa, non si può esprimere. Ma se tutti concorrono a far funzionare una cosa, diventa tutto più semplice anche per lui. Hanno fatto tutti una prestazione di ottimo livello. Lui impressiona di più perché è un ragazzo, ma deve ancora crescere".