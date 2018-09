Empoli, Andreazzoli: "Diamo valore a questo punto, è una mezza vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il buon pareggio conquistato contro il Milan: "Abbiamo raccolto molti complimenti portando a casa pochi punti. Avevamo la necessità di fare risultati, cercando di continuare a proporre gioco. Ci siamo riusciti per un'ora, contro una squadra forte che gioca molto bene e ha individualità forti. Avevamo anche una formazione rattoppata, diamo valore a questo risultato, moralmente è una mezza vittoria. Quello che ci era mancato contro Genoa, Lazio e Chievo, siamo contenti stasera".

Sui singoli: "Caputo e Terracciano hanno dimostrato di poter giocare in Serie A e speriamo che possano migliorare. Si può proporre quello che abbiamo in testa, dobbiamo essere supportati anche dagli episodi. Prima Donnarumma è stato bravo su La Gumina, poi su Caputo, abbiamo fatto una partita alla pari, escluso per gli ultimi 15' dove ci siamo dovuti rimboccare le maniche e abbiamo messo l'elmetto. La nostra squadra ha margini di crescita e dobbiamo mantenere la convinzione di poter competere a questi livelli. Commettiamo errori tecnici evitabili, i ragazzi si stanno confrontando per la prima volta con questa realtà e quando avranno la certezza di poterlo fare al meglio sarà tutto più semplice. È bello stare in questa categoria ma non possiamo permetterci di commettere errori e se non concretizziamo andiamo in difficoltà. Facile a dirsi ma complicato nella pratica. Se crediamo in quello che facciamo e giochiamo senza paura e con entusiasmo, manterremo la categoria, come è nostra intenzione".