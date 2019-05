Empoli, Andreazzoli: "Dispiaciuti che il campionato finisca, c'è fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Torino, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "

L'Empoli c'è ed è combattivo?

"Sono d'accordo, è un risultato del quale siamo felicissimi ma è anche limitativo per ciò che abbiamo visto in campo. Sono soddisfatto, i ragazzi hanno qualità e disponibilità e i risultati aumentano convinzione e fiducia. Siamo un po' dispiaciuti che il campionato finisca tra una giornata, questa è una squadra in crescita, anche sul piano del gioco, ma è una bella giornata".

Come si immagina l'ultima gara a San Siro?

"Penso che le misure del campo siano sempre le stesse, me lo immagino pieno, giocheremo 11 contro 11 davanti ad un pubblico speciale e avremo un seguito limitato ma sempre caloroso".