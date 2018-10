Empoli, Andreazzoli: "Dybala sul rigore ha dimostrato mestiere"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Radio Lady: "Giochiamo per mantenere questa categoria e ci preme raccogliere punti per poterlo fare. Siamo soddisfatti per la prova di stasera, nelle 10 gare giocate abbiamo sempre finito le partite nell’area di rigore avversaria. C’è il rammarico che però sciupa tutto, cioè quello di non aver raccolto abbastanza punti. Siamo inondati di statistico e tra queste ci sono quelle virtuali, che ci vedono in ottima posizione. Sappiamo che la strada da seguire è questa e ci vedrà migliorare. Per limare i dettagli c’è bisogno di tempo, ma è molto più facile farlo quando la base c’è. Dobbiamo aspettare tempi migliori con la consapevolezza che arriveranno - riporta empolichannel.it -. Dybala in occasione del rigore ha dimostrato mestiere. Ha trovato la situazione ideale per giocare sull’ingenuità di Bennacer, che si è comportato molto bene stasera. Queste sono le situazioni a cui noi dobbiamo fare attenzione. Anche nella prima parte della gara forse abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo. Contro la Roma queste situazioni ci avevano penalizzato in modo netto. Dobbiamo riuscire ad abbassare l’indice di errore e stasera lo abbiamo fatto".