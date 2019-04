Empoli, Andreazzoli e la corsa salvezza: "Non penso a malignità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli in piena zona retrocessione. E' questa la realtà della squadra toscana dopo l'ultimo turno di campionato. Domani, dopo la sfida di Torino contro la Juventus, un'altra partita molto impegnativa. Al Castellani arriverà il Napoli secondo della classe: "Dobbiamo fare punti - ha dichiarato Aurelio Andreazzoli in conferenza stampa -, non ci sono alternative. In questo momento siamo dispiaciuti, ma verranno anche altri momenti. Dobbiamo lavorare per invertire i ruoli, essere sereni”.

Andreazzoli s'è poi soffermato sul Napoli: "Non scenderanno in campo rilassati. I giocatori di alto livello danno sempre il massimo e hanno sempre la capacità di essere al top dal punto di vista delle prestazioni".

Su strani risultati in questo rush finale, l'allenatore dell'Empoli ha risposto così: "Non penso a malignità, non sono malizioso - riporta 'Empolichannel' -. Ci mancherebbe altro che pensassi a situazioni strane”.

Chiosa finale sulla classifica: "Anche se tutti dicono che non la guardano la realtà è diversa. Io credo che si debba lottare per due obiettivi, il primo sono i punti e il secondo è la prestazione. A Torino ne abbiamo ottenuto solo uno, adesso vediamo di centrarne due. Non affronteremo il Napoli come se fossimo una cenerentola, siamo arrabbiati per il risultato maturato con la Juve e cercheremo di riscattarci".