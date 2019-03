Empoli Andreazzoli: "Fatta una grande partita, ma volevamo i punti"

Fonte: empolichannel.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la sconfitta contro la Juventus allo Stadium: “Siamo venuti a Torino per fare punti e andiamo via senza. Purtroppo abbiamo fallito l’obiettivo primario. Poi dopo c’è tutto il resto: quello che io ho chiesto alla squadra stamani, cioè una prestazione. Se giochiamo così ce la possiamo fare con tutti. Possiamo soltanto essere soddisfatti. Il secondo obiettivo, quello del gioco, lo abbiamo raggiunto. Dobbiamo basarci su queste fondamenta, per costruire e completare il lavoro che è nella nostra testa”.

Una Juventus anche fischiata nel primo tempo: “Nella ripresa hanno avuto altre intenzioni purtroppo. Noi li abbiamo messi in difficoltà: ancora non ci siamo sull’aspetto della tenuta e siamo stati costretti a fare tre sostituzioni obbligate anche oggi. Lavoreremo anche su questo e speriamo di riuscire a migliorare”.

Con i risultati di oggi diventa fondamentale lo scontro diretto di domenica prossima a Udine: “Adesso pensiamo a vincere con il Napoli mercoledì. Allo scontro diretto ci penseremo poi. Mancano 9 partite alla fine. I risultati ci daranno una media: purtroppo con oggi siamo passati da 3 a 1,5. Se ci vogliamo salvare dobbiamo riuscire a tenere una media alta. Se la media dovesse rimanere bassa allora siamo retrocessi”.

C’è qualcosa che non ti ha soddisfatto? “Gli avversari sono stati favoriti da un rimpallo che è andato addosso a Kean. Poi Dell’Orco ha deviato la traiettoria: può succedere. Si può sempre fare qualcosa in più, ma ci sono talmente tante situazioni in campo durante una partita che pensare di fare tutto alla perfezione è utopistico”.

Quanto è mancata una punta di peso là davanti? “Abbiamo Oberlin che più o meno ha le caratteristiche degli altri attaccanti. Io spero sempre che Levan esca dal letargo: noi dobbiamo sperare, lui ci sta mettendo tanto impegno. Magari nell’ultima partita, ma spero davvero che ci dia anche lui una mano. Non avrei cambiato oggi i due attaccanti: Farias era fresco e Caputo stupisce sempre per l’aspetto fisico”.