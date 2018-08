Empoli, Andreazzoli: "Felice per il debutto, Cagliari annullato"

Il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli ha commentato ai microfoni di Radio Lady la vittoria contro il Cagliari al debutto in campionato: "Sono veramente felice, abbiamo fatto una bella gara e avremmo potuto segnare anche più di due reti. Temevo molto questo match, un po’ perché era la prima di campionato e un po’ perché c’erano sei nuovi nell’undici titolare. Siamo stati però capaci di controllare sempre bene la gara, non andando mai in sofferenza contro avversari molto bravi nel gioco aereo. Abbiamo annullato il Cagliari. Caputo capitano? Abbiamo una griglia stabilità dalla società e quindi rispettandola stavolta toccava a lui. Le scelte di formazione sono state normali: ho preferito Antonelli per farlo ambientare, così come Capezzi. Con Silvestre ho voluto forzare la mano, si è allenato sempre, ma non ha mai fatto lavoro con la palla e quindi qualcosa abbiamo rischiato. Acquah invece poteva giocare titolare anche nel Torino. Obiettivi? La vita in questa categoria è dura e lo sappiamo bene. Siamo tranquilli e andiamo piano, vedo un futuro in progressione per questo Empoli". Lo riporta empolichannel.