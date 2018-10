Empoli, Andreazzoli: "I punti virtuali non esistono nel calcio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Juventus:

Come commenta il calcio di rigore?

"Non faccio commenti, fanno il loro lavoro nel miglior modo possibile. Non credo che sia necessario. È un po' deludente, ma per i ragazzi. Il premio lo meritano, ci vanno sempre vicini. Tutti ci riempiono di complimenti, ma finito il turno dobbiamo vedere la classifica. I punti virtuali non esistono nel calcio".

Manca qualcosa negli ultimi 20 metri?

"Bisogna considerare gli avversari di stasera, che ti impongono di stare lì e non ti permettono di essere esuberante. Domenica abbiamo lavorato in maniera diversa, oggi volevamo meno partecipazioni. Non puoi permetterti di esagerare, con la Juventus paghi. Noi siamo rimasti dentro la partita fino all'ultimo secondo".

Come commenta il gioco di questo Empoli?

"È divertente e piacevole, ma io faccio l'allenatore di calcio in una squadra che deve salvarsi. Devo mettere in bilancio almeno un po' di equilibrio in fase difensiva".

Come parlerà alla squadra?

"Il nostro obiettivo è questo, la nostra strada è quella di avere un'identità. Per farlo bisogna passare attraverso il gioco. Dobbiamo lavorare sui dettagli. Abbiamo una struttura e tanta forza fisica, la base che ci permetterà di migliorare".