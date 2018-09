Empoli, Andreazzoli: "La Lazio mi piace, ha grandi individualità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulla condizione dell'Empoli e sui Nazionali si è espresso, nelle parole riportate da EmpoliChannel.it, Aurelio Andreazzoli in vista della gara contro la Lazio. “Certe analisi si fanno male, mi dispiace che ci sia stata la sosta per le nazionali e che certi giocatori siano andati via. Non so come stia la Lazio, dico solo che mi piace tantissimo come gioca. Mi piacciono anche le sue individualità, non serve che lo diciamo noi che quella biancoceleste è una grande squadra. I Nazionali? E’ sempre difficile valutare come tornano, qualcuno ha giocato 180 minuti, altri meno”.