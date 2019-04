Empoli, Andreazzoli: "Mancano 12 punti, vogliamo provarci fino in fondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta contro il Bologna: "È naturale che sia una delle ultime possibilità, le opportunità sono sempre meno. Ma non è finito il discorso, ci sono ancora 12 punti in palio, noi vogliamo giocarcela fino in fondo. Ma ci dispiace per il risultato di oggi".

Perché discuteva con Valeri? "Mi fa piacere che ha notato, significa che è un'eccezione. Non mi succede mai. Mi ha dato l'impressione che il secondo gol c'era un calcio d'angolo a favore nostro. Sono episodi che quando ti si rivoltano contro, ammesso che sia come ho visto io, hanno un peso esagerato. Ho solo detto che io e lui abbiamo disputato una brutta gara. Ma è una mia opinione, non è vangelo".

Cosa ha sbagliato? "Ho perso qua 3-1, qualcosa abbiamo sbagliato. Va dato merito al Bologna, è una squadra forte. Anche oggi abbiamo fatto due cambi obbligati, stiamo raschiando il barile da diverso tempo. Qualche motivo c'è. Ci sono delle situazioni che se le gestisci meglio puoi sistemare le cose. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla, potevamo fare meglio noi. A Caputo non gli si può dire niente, fa il suo lavoro e anche di più".

Il cambio di Acquah? "Eravamo in difficoltà e volevo tenere. Ora la squadra ne ha bisogno, abbiamo fuori tutti e tre i difensori titolare. Il problema è che quando sei costretto a giocare con chi non è abituato a giocare calano le forze".