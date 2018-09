Empoli, Andreazzoli: "Noi abbiamo fatto la gara che volevamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Radio Lady dopo la sconfitta di Parma: "Noi abbiamo fatto la gara che volevamo fare, provando a vincerla e mantenendo la nostra fisionomia. Ci siamo riusciti, il Parma ha fatto soltanto il contropiede del gol e poco altro. Siamo stati bravi a limitarli, tranne in occasione del gol di Gervinho - evidenzia Empolichannel.it -. Abbiamo subito una dote del Parma, ma il rammarico è averlo fatto in una situazione favorevole a noi. Io sono orgoglioso di lavorare insieme a questi ragazzi, perché una prestazione come quella di stasera con gli episodi a sfavore, e provarci fino all’ultimo minuto non era facile. Dobbiamo riuscire a migliorare i dettagli, ma anche la buona sorte non guasterebbe in questo momento. Credo che siamo arrivati al settimo palo colpito".