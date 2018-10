Empoli, Andreazzoli: "Non commento il rigore, non serve insistere"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Non è necessario insistere da parte di noi addetti ai lavori, l'operato dell'arbitro non lo commento mai e quindi di conseguenza il rigore". Così Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, dopo la sconfitta di oggi contro la Juventus. A breve l'intervista integrale dell'allenatore ai microfoni di Sky, con l'ex Roma che non ha comunque voluto insistere sull'episodio che ha consentito il pari ai bianconeri.