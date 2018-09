Empoli, Andreazzoli: "Possiamo considerarla una mezza vittoria"

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

La Gazzetta dello Sport in prima: "Tegola Milan, si ferma il Pipita"

Messaggero Veneto: "Udinese, il cuore non basta"

Il Secolo XIX: "Vittoria buttata via. La Samp si ferma agli 11 metri"

Roma, il Corriere dello Sport titola: "Ossigeno per Di Francesco"

Fiorentina, La Nazione in prima pagina: "Firenze si ribella"

Ha parlato con Terracciano? "L'ho visto ora, gli ho fatto i complimenti specialmente nell'ultima parata. Noi abbiamo bisogno di un portiere forte come lui ma credo che anche Donnarumma ci ha messo una pezza questa sera. Ce la siamo giocata, poi dopo Terracciano è stato bravo. Credo però che per com'eravamo e quello che abbiamo fatto dobbiamo essere contenti e sentirci orgogliosi di quanto fatto".

