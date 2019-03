© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "I complimenti mi piacciono perché sono fatti alla squadra ma li avrei scambiati con un punto, ne abbiamo bisogno ma come ho detto ai ragazzi la nostra crescita passa anche attraverso questa prestazione, i ragazzi sono abbattuti ma stanno crescendo, sanno che possono competere anche con quelli forti. La rete della Juventus pur essendo stato bravissimo Kean è stata sporcata da una deviazione, questo per dire che spesso serve anche la buona sorte oltre che la freddezza anche se il livello dei calciatori poi è decisivo in questo caso. Ma noi questa sera siamo consapevoli di essere cresciuti tanto. Non finisce domani, quindi quello che abbiamo fatto oggi sarà importante e il nostro futuro poggerà su questo".