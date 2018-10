Empoli, Andreazzoli: "Produttivi come gioco ma non come punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli dopo il ko subito contro la Roma: “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, sotto l’aspetto fisico e morale. Stare sotto contro la Roma non era facile da digerire dopo quel primo tempo. Abbiamo sbagliato un rigore e preso un incrocio nei pali, abbiamo avuto altre occasioni favorevoli. Su queste note dobbiamo lavorare perché ci porteranno qualche risultato. Oggi abbiamo affrontato una squadra in un periodo di salute, come confermano i risultati che ha fatto. Ha qualità anche in panchina, non devo dirlo certo io. Abbiamo bisogno di iniezioni di fiducia e sicuramente miglioreremo. Il risultato favorevole ti dà energia, gioia. Sicuramente tutti ci riconoscono che siamo produttivi come gioco, purtroppo non lo siamo come punti. Sappiamo benissimo che la nostra fonte più importante è il gioco e noi cercheremo di migliorarlo. Dovremo presentarci sempre con le intenzioni che abbiamo presentato stasera”.