Empoli, Andreazzoli: "Risultato giusto. A San Siro come contro il Torino"

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha commentato così a Sky Sport la vittoria della sua squadra contro il Torino per 4-1:

"Abbiamo cercato di affrontare il Torino al meglio. Siamo dispiaciuti che manchi solo una partita, vogliamo continuare a giocare. La squadra ha voglia, ha ritrovato una condizione atletica accettabile e un filo logico che aveva perso. Risultato non in discussione, sarebbe potuta finire anche con più gol di scarto oggi. Sirigu è stato uno dei migliori in campo. Sono molto soddisfatto. Loro sono bravi a riempire l'area e a fare numerosi cross, temevamo questa situazione. Ci siamo appena sfilacciati a inizio ripresa, smettendo di fare quello che ci caratterizza. Il gol del pareggio sarebbe potuto essere una mazzata ma ci siamo ripresi. Se oggi tiferò Napoli? Non vedrò alcuna partita stasera".

Come si realizza l'impresa a San Siro?

"Oggi abbiamo affrontato una squadra con 60 punti, con giocatori importanti. Abbiamo stravinto e andremo a San Siro a fare lo stesso tipo di partita fatta oggi, come abbiamo sempre fatto".